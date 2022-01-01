Mit Xelsis können Sie mühelos all Ihre Lieblingskaffees zubereiten und in vollen Zügen genießen.
Individuelle Perfektion mit jeder Tasse Kaffee.
Farbiges 5" Touchdisplay
22 Getränke
8 Benutzerprofile
Kaffee wie Sie ihn lieben – mühelos auf Ihren persönlichen Geschmack abgestimmt.
Farbiges 7,84" Touchdisplay
22 Getränke
8 Benutzerprofile
MEISTERHAFTE KAFFEEZUBEREITUNG
BeanMaestro passt die Brüheinstellungen automatisch an die von Ihnen gewählten Kaffeebohnen an, um das volle Geschmackspotenzial zu entfesseln.
LatteDuo ermöglicht die Zubereitung einer einzigen Tasse oder zwei Tassen eines beliebigen Kaffeegetränks, währen LattePerfetto einen festen Milchschaum mit feiner Textur ermöglicht, sowohl mit tierischer Milch als auch pflanzlichen Milchalternativen.
PRÄZISE PERSONALISIERUNG
Wählen Sie aus 22 köstlichen Kaffeespezialitäten und personalisieren Sie die Rezepte mit dem CoffeeEqualizer Touch+ ganz nach Ihrem Geschmack
Wählen Sie einfach Ihr gewünschtes Geschmacksprofil aus 3 Voreinstellungen aus (Delicato, Intenso und Forte) und speichern Sie Ihre persönlichen Favoriten in bis zu 8 Benutzerprofilen.
INTUITIVE INTELLIGENZ
Die integrierte WLAN-Konnektivität ermöglicht es Ihnen Ihr Kaffeeerlebnis mit neuen Rezepten und anderen aktualisierten Inhalten, verbesserten Funktionen sowie der neuesten Software kontinuierlich verbessern zu können – alles auf dem Display, komplett ohne Smartphone-App.
Integrierte WLAN-Konnektivität für maßgeschneiderte Getränkeempfehlungen, regelmäßige Software-Updates und das Überprüfen der Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien bei Händlern.
INTUITIVE WARTUNG
Überprüfen Sie Ihre Maschine und den Reinigungsstatus ganz einfach mit dem farbcodierten intuitiven Dashboard auf dem Display
Die AquaClean-Technologie verbessert die Qualität Ihres Kaffees mit gereinigtem Wasser, sodass Sie bis zu 5.000* Tassen Kaffee ohne Entkalken zubereiten können
Entdecken Sie den Touchscreen-Simulator weiter unten
Besonderheiten der Xelsis Serie
BeanMaestroBeanMaestro passt die Brüheinstellungen automatisch an, um den besten Geschmack und das vollste Aroma aus den von Ihnen gewählten Kaffeebohnen zu holen. Wählen Sie einfach die Art und Röstung Ihrer Bohnen aus und lassen Sie BeanMaestro den Rest erledigen.
Integrierte KonnektivitätDank der integrierten WLAN-Konnektivität³ kann Ihre Xelsis neue Inhalte herunterladen und installieren, darunter saisonale Kaffeerezepte, Videos, Zubereitungsanleitungen und mehr... Erstellen Sie mit der Smart Assistant-Funktion personalisierte Getränkeempfehlungen und Tipps für die Kaffeezubereitung, die auf Ihren individuellen Kaffeevorlieben basieren. Mit der neuesten Software bleiben Sie automatisch auf dem neuesten Stand, damit Ihnen nie das Reinigungsmaterial ausgeht (sofern verfügbar).
Weltbekannte KaffeegetränkeMit der integrierten WLAN-Funktion können Sie zusätzlich zu den 22 klassischen Rezepten auch mehr als 12 neue inspirierende Kaffeespezialitäten⁴ entdecken. Updates für Ihr Saeco Gerät enthalten angesagte, saisonale Rezepte, für ein besonderes Kaffeeerlebnis. Mit synchronisierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen leitet Ihr Gerät Sie bei der Zubereitung von Kaffee an, speziell angepasst an Ihren Geschmack.
Wartungs-DashboardÜberprüfen Sie den Status Ihrer Kaffeevollautomat anhand des farbcodierten Dashboards Überprüfen Sie Ihre Maschine und deren Reinigungsstatus ganz einfach mit dem farbcodierten intuitiven Dashboard auf dem Display. Das Dashboard vermittelt Ihnen einen praktischen Überblick und sendet Mitteilungen zum Status Ihrer Maschine – etwa über den Wasserstand oder die verbleibende AquaClean-Menge.
22 exquisite KaffeespezialitätenEntdecken Sie bis zu 22 köstliche Kaffeespezialitäten, die Ihnen für jede Stimmung die passende Getränkeauswahl bieten. Von gängigen Rezepten wie Espresso und Cappuccino bis zu Kaffeespezialitäten wie italienischem Espresso Macchiato oder Flat White.
CoffeeEqualizer Touch⁺Erstellen Sie Ihr eigenes Lieblingsrezept mithilfe des CoffeeEqualizer Touch+. Personalisieren Sie Ihren Kaffee so, wie Sie ihn am liebsten mögen, indem Sie die Stärke, die Kaffee- und Milchmenge, die Temperatur, den Geschmack, die Menge des Milchschaums und sogar die Reihenfolge von Kaffee und Milch anpassen. Wenn Sie möchten, können Sie die ExtraShot-Funktion verwenden, um die Kaffeestärke zu intensivieren.
6/8 BenutzerprofilePersönliche Kaffeefavoriten können in bis zu 8 Benutzerprofilen abgespeichert und jederzeit über das hochauflösende Touch-Display aufgerufen werden. Jede Profileinstellung lässt sich bis ins kleinste Detail personalisieren.
Mahlwerk aus 100% KeramikGenießen Sie fein zubereiteten Kaffee zu Hause dank des professionellen Mahlwerks aus Keramik. Es besteht zu 100 % aus Keramik und ist besonders präzise und langlebig, sodass Sie damit frischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen mahlen können. Es lassen sich je nach Präferenz 12 verschiedene Stufen einstellen.
LatteDuoBereiten Sie mit LatteDuo auf Knopfdruck ein oder zwei Kaffeegetränke zu, einschließlich Cappuccino oder Latte Macchiato.
LattePerfettoGenießen Sie einen festen, samtigen Milchschaum mit tierischer Milch oder pflanzlichen Milchalternativen, dank unserer LattePerfetto Technologie und dem externen Milchbehälter. Wenn Sie pflanzliche Milchalternativen mit der richtigen Menge an Fett und Protein verwenden, liefert LattePerfetto den bestmöglichen festen Schaum.
CoffeeMaestroMit CoffeeMaestro können Sie mühelos individuelle Kaffeevariationen für perfekte Genussmomente zubereiten. Wählen Sie dazu einfach Ihr gewünschtes Geschmacksprofil aus den drei Optionen Delicato, Intenso und Forte. Der Kaffeevollautomat passt automatisch die Einstellungen für den Brühvorgang, wie zum Beispiel Kaffeestärke, Temperatur und Geschmacksintensität an, um genau Ihren Geschmack zu treffen.
AquaClean-WasserfilterAcquaClean ist unser patentierter Wasserfilter, der eigens entwickelt wurde, um die Qualität des Kaffees zu verbessern und die Ablagerung von Kalk in der Maschine zu verhindern. Bereiten Sie bis zu 5.000¹ Tassen Kaffee ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.
HygieSteamDie HygieSteam-Technologie sorgt für die mühelose Wartung Ihres Geräts mit einem Reinigungssystem, das automatisch 99,9 % der Mikroorganismen entfernt².
AromaSeal-BohnenbehälterDer transparente AromaSeal-Bohnenbehälter an der Oberseite des Kaffeevollautomaten setzt Ihre Kaffeebohnen attraktiv in Szene. Der Behälter fasst bis zu 450g Kaffeebohnen und verfügt über einen speziellen Verschluss, der langanhaltende Frische gewährleistet.
Zubehör & Support
Zubehör & Support
Unsere Saeco Kaffeevollautomaten werden in Italien entwickelt und aus hochwertigen Komponenten hergestellt. Sie sind so konzipiert, dass sie automatisiert und intuitiv gereinigt werden können. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Vollautomaten pflegen und welches offizielle Zubehör erhältlich ist.Pflege Ihres Vollautomaten