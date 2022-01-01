CoffeeEqualizer Touch⁺

Erstellen Sie Ihr eigenes Lieblingsrezept mithilfe des CoffeeEqualizer Touch+. Personalisieren Sie Ihren Kaffee so, wie Sie ihn am liebsten mögen, indem Sie die Stärke, die Kaffee- und Milchmenge, die Temperatur, den Geschmack, die Menge des Milchschaums und sogar die Reihenfolge von Kaffee und Milch anpassen. Wenn Sie möchten, können Sie die ExtraShot-Funktion verwenden, um die Kaffeestärke zu intensivieren.